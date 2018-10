Major Olimpio e Mara Gabrilli são eleitos para o Senado por São Paulo

Com 95,09% das urnas apuradas, os deputadores federais Major Olímpio (PSL) e Mara Gabrilli (PSDB) foram eleitos senadores por São Paulo, com 25,79% e 18,63%, respectivamente.

Major Olímpio, de 56 anos, é policial militar desde 1978, foi deputado estadual em São Paulo por dois mandatos. Paulista de Presidente Venceslau, ingressou na Polícia Militar em 1978. É bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros voltados para a questão da segurança. Foi eleito deputado estadual em 2006 e 2010, e em 2015 assumiu seu primeiro mandato como deputado federal após ser eleito no pleito de 2014 com 179.196 votos. Em março de 2018 Olimpio filiou-se ao PSL.

Mara Gabrilli, 50 anos, é publicitária, psicóloga, foi secretária da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da capital paulista e vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Atualmente é deputada federal pelo PSDB de São Paulo. Empreendedora social, fundou em 1997 o Instituto Mara Gabrilli, que fomenta pesquisas científicas para cura de paralisias, apoia atletas do esporte paralímpico e orienta o desenvolvimento social de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

O ex-senador Eduardo Suplicy (PT) não foi eleito e ficou com 13,32%. Depois dele, Tripoli (PSDB), com 9,01% dos votos válidos e Maurren Maggi do (PSB), com 8,49%.

Por Agência Brasil Brasília e São Paulo

Foto – Agência Senado