Mais de mil pessoas prestigiam 19º Festival de Teatro de Catanduva

O 19º Festival de Teatro de Catanduva superou as expectativas de crítica e público. Entre os dias 22 e 30 de setembro, Catanduva foi palco de dez espetáculos, com linguagens teatrais diversas. Foram nove dias de imersão nos palcos, onde mais de mil pessoas prestigiaram peças que retrataram desde o drama à comédia circense.

Com espetáculos para todos os gostos, além de atividades formativas para os artistas locais, a procura superou todas as expectativas. De acordo com a organização, o maior número de espectadores esteve concentrado entre as peças apresentadas aos finais de semana.

Para facilitar o acesso do público, a organização programou atividades gratuitas, realizadas sempre em pontos estratégicos, a exemplo das praças da Matriz e República. Assim, mesmo pessoas que não nunca haviam assistido a uma apresentação teatral, tiveram essa oportunidade.

“O Festival de Teatro foi, novamente, um sucesso e atingimos as expectativas. Mas, a busca pelo estímulo de mais e mais pessoas ao hábito e gosto pela arte, em suas mais diversas expressões e manifestações, deve ser contínua”, disse a secretária de Cultura.

De acordo com a secretária de Cultura, apesar de o festival estar em sua 19ª edição, não foi realizado continuamente. “Houve uma lacuna que colaborou na redução do hábito da população de assistir teatro, influenciando diretamente no trabalho dos grupos locais. Desde 2017, trabalhamos com ações, parcerias e diálogo com os artistas para essa retomada de ambos os lados: público e grupos”, ressaltou.

O 19º Festival de Teatro de Catanduva foi uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e contou com o apoio do Sesc e Poiesis – Organização Social de Cultura e Programa de Qualificação em Artes.

Espetáculos

Para os próximos meses, estão programadas outras apresentações, viabilizadas por meio de parcerias com o Governo do Estado, por meio do programa Circuito Cultural Paulista, e Ministério da Cultural. Além disso, há possibilidade de abertura de temporada de espetáculos com os grupos catanduvenses que participaram do festival, por meio de apoio e parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.

Da Redação

Foto – Divulgação