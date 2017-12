Má alimentação contribui para o aparecimento de doenças e inflamações no aparelho digestivo

Com as festividades de final de ano, é preciso atenção para os excessos alimentares, pois, doenças e inflamações do aparelho digestivo têm se tornado mais comum, em decorrência de maus hábitos alimentares, com cardápios gordurosos e excesso de sódio.

De acordo com o gastroenterologista e cooperado da Unimed Catanduva, Dr. José Alves de Freitas, muitas das doenças e inflamações do aparelho digestivo têm a ver com erro alimentar e alteração da flora microbiana intestinal. “É preciso tomar cuidado com tudo o que ingerimos, inclusive alimentos industrializados. Ficar em alerta com alimentos pouco saudáveis, com excesso de sódio, conservantes e calorias”, disse.

Para o especialista, as pessoas precisam aprender a olhar o que o alimento oferece de bom e consultar sempre os rótulos. Além disso, o segredo para prevenir as doenças e inflamações do aparelho digestivo é ingerir alimentos saudáveis.

“Precisamos cuidar da nossa flora intestinal, comendo coalhadas, iogurtes que tenham bactérias do bem, verduras, legumes e frutas, que alimentam essas bactérias do bem. Além disso, comendo melhor, automaticamente diminui o teor de colesterol e açúcar no organismo”, orientou.

Semana Brasileira do Aparelho Digestivo

Foi realizada em novembro a 16ª Semana Brasileira do Aparelho Digestivo. O médico cooperado da Unimed Catanduva e gastroenterologista, Dr. José Alves de Freitas, participou do congresso, que reuniu mais de cinco mil médicos especialistas em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria Unimed