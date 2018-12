Luan Santana encerrará o Catanduva Rodeo Festival no dia 13 de abril

Faltam pouco mais de 100 dias para o Catanduva Rodeo Festival e o Clube de Rodeio Os Bravos anuncia o último show: Luan Santana, que se apresentará no dia 13 de abril, fechando com chave de ouro o Catanduva Rodeo Festival 2019.

“Para a escolha dos artistas, levamos em conta aqueles que estão fazendo sucesso nas rádios do país e também ouvimos os pedidos dos fãs, que se manifestaram bastante pelas redes sociais ao longo deste ano. Temos certeza que serão quatro shows muito animados, com muitos sucessos, abrilhantando ainda mais nossa festa”, destaca o presidente do Clube de Rodeio Os Bravos, Claudio Romagnolli.

O Catanduva Rodeo Festival, que em 2019 completa 40 anos, acontece de 10 a 13 de abril. Estão confirmados os shows de Gusttavo Lima, dia 10; Simone e Simaria, dia 11; Zezé Di Camargo e Luciano, dia 12; e Luan Santana, dia 13.

O show do Luan Santana promete emocionar os fãs. “O sertanejo retorna a Catanduva após dois anos, para fazer um show completo, do jeito que Catanduva merece. Estamos bastante satisfeitos com a grade de shows, pois escolhemos artistas que agradam aos jovens e às famílias, uma vez que o Catanduva Rodeo Festival é uma festa democrática, que recebe diferentes gerações”, completa Romagnolli.

Muito tem se falado nas redes sociais sobre o show dos cantores Zé Neto & Cristiano. E o presidente esclarece. “Tão logo iniciamos as tratativas para o rodeio de 2019, o primeiro nome cotado foi o da dupla Zé Neto & Cristiano. Porém, eles não tinham disponibilidade de data para abril de 2019. Enfim, temos certeza que será uma festa linda, com muita música sertaneja, provas de rodeio emocionantes com os melhores peões do circuito e muito entretenimento de qualidade, em um novo local”, ressalta.

Em 2019, o Catanduva Rodeo Festival acontecerá na área definitiva, adquirida pelo Clube de Rodeio, às margens da Rodovia Comendador Pedro Monteleone (também conhecida por Rodovia da Laranja), ao final da Av. Leonor Abdo Jorge, sentido para Bebedouro. No local será construído o Centro de Eventos Os Bravos.

Além disso, a comissão organizadora também está empenhada em trazer novidades para as provas de rodeio. E três delas já estão confirmadas: a prova dos três tambores, que acontecerá dias 12 e 13 de abril; a montaria em cavalos, com a Seleção Brasileira de Cutiano; e as montarias em touros, com um superdesafio que será anunciado em breve. “Aguardem mais novidades a partir de janeiro. O Catanduva Rodeo Festival 2019 será uma grande festa, para todos aproveitarem com qualidade, segurança e comodidade. Afinal, o rodeio de Catanduva é a maior festa da cidade e da região e completa 40 anos em 2019”, finaliza Romagnolli.

Da Redação

Foto – Divulgação