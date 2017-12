Lojas do Comércio ficam abertas até às 22 horas a partir do dia 6

A partir do dia 06 de dezembro, quarta-feira, o comércio de rua de Catanduva funcionará em horário estendido, das 9 às 22 horas, durante a semana – até o dia 22 de dezembro, sendo que aos sábados, funcionará das 9 às 18 horas.

Já no domingo dia 24, véspera de Natal o comércio abrirá das 9 às 14 horas, retornando no dia 26 de dezembro terça-feira às 13 horas. Estão incluídas no rol dos corredores comerciais as lojas localizadas nas Ruas: XV de Novembro, Sete de Setembro, Pirajuí e Curitiba.

A possibilidade em abrir no horário especial durante a semana e principalmente aos finais de semana é resultado das negociações entre o Sincomercio e o Sincomerciários. Para Ivo Pinfildi Júnior, presidente do Sincomercio, o final de ano é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico para o comércio de Catanduva, inclusive na geração de empregos.

“Com a chegada de dezembro os lojistas contratam profissionais temporários para suprir a demanda de clientes e também atender nos horários alternativos de funcionamento do comércio. É um momento muito importante para a cidade que recebe os consumidores da microrregião, atendendo 18 municípios do entorno”, analisa Ivo Pinfildi Júnior.

Além disso a expansão do horário de funcionamento é um atrativo para o consumidor, que vive na correria do dia a dia. “As pessoas vivem com pressa, correndo e muitas vezes não tem tempo de aproveitar o que o nosso comércio oferece. Agora, com o horário estendido é possível que a famílias consigam se organizar e conferir o melhor do comércio de Catanduva e região”, completa Pinfildi.

O presidente do Sindicato também informa que a Campanha organizada pela Associação Comercial e Empresarial – ACE sorteando um carro é um grande atrativo para os consumidores.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM