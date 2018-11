Livro retrata, em fotos, diversidades naturais de áreas protegidas do Estado

Bugio, palmeira-juçara, pau-brasil e peroba são algumas espécies da Mata Atlântica ameaçadas de extinção, que são preservadas em propriedades privadas do estado de São Paulo. Estas e outras espécies foram registradas pelo fotógrafo naturalista Silvestre Silva durante sua expedição de mais de 9 mil quilômetros e quase 50 municípios para o livro “Cultura e Natureza – Áreas Protegidas do Estado de São Paulo: RPPNs”.

A publicação das editoras Bela Vista Cultural e Tuim terá 4.500 exemplares distribuídos gratuitamente para as bibliotecas públicas paulistanas, instituições públicas de ensino e ao público presente nas unidades do Sesc Araraquara, Bertioga, Piracicaba e São José do Rio Preto, em encontros agendados até dezembro.

Com o objetivo de apresentar a conservação da natureza em propriedades que possuem uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), uma categoria de Unidade de Conservação da Natureza, o livro traz rico registro fotográfico dos aspectos naturais e históricos destas reservas. Uma ferramenta para introduzir o leitor ao universo cultural e ambiental das RPPNs, a publicação aborda as reservas particulares cujos proprietários, pessoa física ou jurídica, voluntariamente assumem a responsabilidade de proteger uma área de vegetação natural em sua propriedade em caráter perpétuo.

O livro traz fatos curiosos, como o registro da nascente de um rio em uma RPPN e sua foz em outra propriedade, sendo que estas áreas ficam em municípios distintos. Algumas destas reservas são responsáveis pelo abastecimento hídrico de seu entorno.

Estas e outras histórias serão contadas pelo próprio Silvestre e a equipe envolvida na produção da publicação co-idealizada pela Federação das Reservas Ecológicas Particulares do Estado de São Paulo (Frepesp) e pela editora Bela Vista Cultural, que tem o objetivo de tornar-se um material de referência sobre o universo das RPPNs Paulistas.

O livro será apresentado em municípios do interior e litoral do Estado com apoio da Secretaria Estadual da Educação, do Sesc SP e da Editora Sesi SP. Nestes encontros com o público, autores e realizadores conversarão com a população local e estudantes de escolas públicas sobre o trabalho desenvolvido por estes proprietários em prol da conservação voluntária da natureza. Desta forma, promovem reconhecimento, fortalecimento e comprometimento das ações de preservação do patrimônio natural, fazendo a doação de exemplares dos livros às instituições culturais locais.

A publicação, que tem apresentação da AB Concessões – Grupo do qual a AB Triângulo do Sol faz parte, patrocínio da Companhia de Navegação Norsul e co-patrocínio das empresas Engie Brasil Energia e Banco ING, obteve aprovação desta edição por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e contou com apoio da Fundação Florestal e do WWF-Brasil.

Da Redação

Fotos – Divulgação/AB Triângulo do Sol