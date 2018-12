Limpeza em terrenos tem sequência em novo setor a partir do dia 2

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, dará início a partir de 2 de janeiro, à limpeza compulsória em terrenos e imóveis abandonados na cidade. O serviço terá continuidade pelo Setor 2. O trabalho é realizado nos casos em que há constatação da falta de manutenção.

O setor compreende os bairros Agudo Romão I e II, José Cury, Santa Paula, Martani, Engrácia, Isabela, Primavera, Del Rey, Imperial, Esplanada, Distrito Antônio Záccaro, Giordano Mestrinelli, Flamingo, Gaviolli, Parque Ipiranga, Distrito Industrial Antonio Boso, Residencial Ipanema, Vila Paulista, Vila Guzzo, Vila Maria Jorge, Jardim Alvorada, Shangri-lá, Jardim Belém, Vila Stocco, Vila Maria Jorge e Vila Rodrigues.

As áreas em estado de abandono serão limpas e os proprietários autuados conforme a Lei Municipal nº 893/17. De acordo com o parágrafo deste mesmo artigo e lei, a Prefeitura poderá fiscalizar as áreas que não estejam no cronograma e necessitam de urgência na limpeza, em razão dos riscos que possam trazer à saúde da população.

A limpeza compulsória é realizada sem notificação prévia ao proprietário, o responsável legal pela limpeza e manutenção do local. O aviso da área a receber o serviço é sempre veiculado, antecipadamente, por meio de publicação nos meios oficiais da Prefeitura e nas redes sociais.

“O objetivo é dar agilidade à limpeza dos terrenos em que os proprietários não fizerem suas manutenções. Principalmente nesta época, que entramos num período de chuvas e o mato cresce rápido, desencadeando focos de doença, o que afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade”, explica, Secretário de Meio Ambiente e Agricultura.

Nesta etapa, os serviços de roçada compulsória tiveram início em outubro. Além das áreas previstas no cronograma, também são atendidos os pedidos feitos por meio da Ouvidoria, pelo telefone 0800-772-9152 ou pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva, baixado no celular e disponível também no site da Prefeitura.

O descumprimento da lei gera multa de 250 UFRC (Unidade Fiscal de Referência de Catanduva). O proprietário do terreno também arca com as despesas dos serviços executados caso a limpeza seja feita pela administração pública. Os valores arrecadados com as autuações são destinados ao Fundo de Recursos para o Meio Ambiente; dos serviços, são destinados à Prefeitura.

