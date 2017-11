Limpeza compulsória de terrenos terá inicio em dez dias

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura dará início em dez dias à limpeza compulsória em terrenos e imóveis abandonados em Catanduva, nos casos em que há constatação da falta de manutenção.

Com isso, as áreas que estiverem em estado de abandono serão limpas e os proprietários autuados conforme a Lei Municipal 893/17.

Conforme paragrafo 5º deste mesmo artigo e lei, que a Prefeitura poderá fiscalizar as áreas que não estejam no cronograma e necessitam de urgência na limpeza, em razão dos riscos que possam trazer à saúde da população.

O município foi dividido em quatro grandes setores, e as equipes executarão serviço conforme cronograma abaixo:

Setor 1 – Início a partir dos bairros Residencial Juliatti de Carvalho, Raul de Carvalho, Jardim Caparroz, Jardim Júlia Caparroz, Jardim do Bosque e Glorias IV, III, II, I;

Setor 2 – Início a partir dos bairros Agudo Romão I e II, Parque. José Cury, Santa Paula, Martani e Del Rey;

Setor 3 – Início a partir dos bairros Pedro Monteleone (já em andamento), Jardim dos Coqueiros I e II, Joaquim Lopes, Gran Ville, Jardim Soto;

Setor 4 – Início a partir dos bairros Glória V, Boa Esperança, Jardim Vertoni, São Domingos, Solo I e II.

A Secretaria também informou que dá andamento às demandas de limpeza em áreas e espaços públicos. No momento, as equipes atuam nos bairros José Cury, Agudo Romão II, Solo Sagrado II e nas praças do Parque Iracema e do Juliatti de Carvalho.

Da Redação

Foto – Divulgação