Licitação prevê gasto mínimo de R$ 0,50/dia por m² para Carnaval de rua em 2019

Interessados em organizar o Carnaval de 2019 em Catanduva já podem preparar as suas propostas. A Prefeitura lançou o edital, cuja concorrência é a 16/2018, para a contratação de empresa responsável por prestar o serviço no município, desde o planejamento até a execução da festa.

De acordo com o edital, vence a agência que apresentar a maior oferta para o serviço. O valor mínimo é de R$ 0,50 o metro quadrado por dia de evento. A faixa pública considerada para a realização do Carnaval, previsto para ocorrer entre os dias 1º e 4 de março do próximo ano, é de 15.281,00 metros quadrados.

A empresa vencedora será responsável pela montagem e desmontagem da estrutura, contratação de shows e artistas de reconhecimento público, segurança, venda de camarotes e ingressos – inclusive antecipados, disponibilização de banheiros químicos e divulgação. O evento terá duração mínima de seis horas por noite.

A contratada também deverá cuidar de questões burocráticas para aprovação do evento, como alvará e licenças, ECAD, postos de atendimento e serviços da Polícia Militar, proibição de venda de bebidas a menores de idade, dentre outros.

O edital completo pode ser conferido no site www.catanduva.sp.gov.br, na aba Licitações. As propostas devem ser entregues até as 9 horas do dia 13 de julho.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM