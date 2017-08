Leitos de internação do Husdom passarão por reforma

O investimento na infraestrutura do Unimed Hospital São Domingos (HUSDom) continua. Além da ampliação do Pronto Socorro, a estrutura interna do hospital passa por reforma.

Cerca de 48 quartos de internação serão remodelados tanto em sua estrutura, quanto no mobiliário. Um cronograma foi estabelecido para manter o atendimento de qualidade ao paciente hospitalizado e evitar a falta de leitos. Em média um quarto é reformado por semana. Até o momento cinco quartos foram reformados. “Trata-se de uma ampla reforma que agregará ainda mais valor ao atendimento prestado aos nossos beneficiários”, disse o presidente do HUSDom, Dr. Sidney Moreno Gil.

Assim como foi realizado nos corredores dos Postos de Enfermagens, os ‘bate macas’ de madeiras dos quartos serão substituídos por material de pvc. O piso, que é de Paviflex, será substituído por uma manta de vinílico, propiciando melhor aderência. Nas portas de cada quarto estão sendo implantados protetores metálicos de batentes. “Com os protetores instalados, reduziremos a ocorrência de danos nas portas e corredores”, destacou a gerente de hotelaria, Heloísa Lopes.

Os leitos também receberão pintura e os móveis que necessitarem de reparo serão encaminhados para manutenção ou substituídos. “O Corpo Diretivo trabalha sempre em busca de melhorias e evolução, a ampliação do Pronto Socorro e as reformas aplicadas nos espaços internos do hospital, são uma das prioridades”, apontou o diretor Financeiro, Dr. Raul Francisco Juliato.

Outras áreas

Visando evitar possíveis acidentes tantos com pacientes/usuários quanto com funcionários que usam as rampas de acessos do hospital, foram instalados no local piso emborrachado e aplicada a manta de vinílico nas escadas.

Outro ponto da unidade que passa por reforma e está quase finalizado é o telhado da unidade. Telhas metálicas agora ocupam o lugar das antigas telhas de cimento amianto, oferecendo melhor proteção. No mesmo local, as calhas também estão sendo colocadas simultaneamente.

Da Redação

Foto – Divulgação/Unimed Catanduva