Lei concede meia-entrada aos professores em eventos artísticos e culturais

Professores da rede de ensino público e privado do município terão direito ao pagamento de 50% do valor cobrado em eventos artísticos e culturais em Catanduva.

Até então, o direito era concedido apenas aos servidores da rede estadual de ensino. Porém, um projeto de lei municipal, assinada pelo Presidente da Câmara Municipal de Catanduva,Enfermeiro Ari e sancionada nesta quarta-feira, dia 21 de novembro, pela Prefeitura, estende o direito a toda a classe. Trata-se da lei nº5.969, de 21 de novembro de 2018.

O parlamentar afirma que com a proposta fica assegurada aos professores da rede de ensino público e particular do município, que estejam exercendo suas funções, o pagamento de 50% do valor realmente cobrado para o ingresso em estabelecimentos e/ou casas de diversões, praças esportivas e similares, que promovam espetáculos de lazer, entretenimento e difusão cultural.

Com acesso mais barato a eventos culturais, esportivos e de lazer, segundo a proposta da lei, o professor pode aprimorar a sua formação profissional, qualidade indispensável para o melhor exercício da função de educador.

“A formação acadêmica não dispensa o professor do contato frequente e continuado com bens culturais, como o cinema, o teatro e a música, uma vez que ajuda o professor a melhorar seu desempenho na sala de aula, poupando o bolso deste profissional”, destaca Enfermeiro Ari.

Da Redação

Foto – Divulgação