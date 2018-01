LBF 2018 entra na semana de estreia com equipes em ajustes finais; Catanduva joga no sábado

Após sete meses de espera, a bola vai finalmente voltar a quicar pelas quadras da LBF CAIXA. A edição 2018, que contará com nove equipes (aumento de 50% em relação às duas últimas), começa na próxima sexta-feira (12), com o duelo do ABC paulista entre Santo André/APABA e São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip, às 20h, no ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo André (SP). A partida terá transmissão exclusiva pela WEB.

“A equipe está super concentrada, sabendo da dificuldade que enfrentaremos na temporada. Mas o grupo já se conhece, tem ótimo conjunto, e está em ritmo já, pois tivemos somente uma pequena pausa no fim do ano”, comentou Bruno Guidorizzi, comandante do Santo André/APABA.

“Estamos treinando forte, nos conhecendo e evoluindo nosso jogo, acredito que vamos surpreender”, disse a ala Julia Carvalho, reforço do São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip. “A nível de evolução, estamos satisfeitos, apesar de levarem tempo para incorporar o estilo de jogo. É um processo que temos que passar. Acreditamos na juventude desse grupo – esse foi o objetivo maior de trabalhar essa equipe.”, resumiu o técnico Marcio Bellicieri.

No sábado (13) é a vez de Catanduva voltar a receber uma partida da LBF CAIXA após 5 anos. O Poty/BAX/Catanduva, novo projeto da cidade, estreia em casa contra Presidente Venceslau, às 17h. No domingo, dia 14, é vez da estreia de Vera Cruz Campinas e Funvic/Ituano, às 15h, em partida transmitida ao vivo pela TV Gazeta, emissora oficial da LBF CAIXA 2018. Na próxima terça (16), Sampaio Basquete e Uninassau Basquete duelam em São Luís, fechando a primeira rodada. Blumenau só inicia sua campanha no dia 27, contra Presidente Venceslau.

O novo campeonato terá a presença de cinco equipes remanescentes – Blumenau, Presidente Venceslau, Sampaio Basquete, Santo André/APABA e Uninassau Basquete -, recebendo quatro outras novas equipes – Funvic/Ituano, Poty/BAX/Catanduva, São Bernardo/Instituto Brazolin/Unip.

Atual campeão, o técnico Antonio Carlos Vendramini (que já faturou a Liga três vezes) buscará manter o título e dar a primeira conquista ao projeto do Vera Cruz Campinas, montado com a base do extinto Corinthians/Americana e que anunciou na última sexta a contratação da ala Ariadna, maior cestinha da história da LBF CAIXA. “Estamos ansiosos pro início de mais uma Liga. Parece sempre que é a primeira”, disse Vendramini.

A grande novidade deste ano é a transmissão de todas as partidas do campeonato via WEB. A LBF CAIXA também terá a cobertura televisiva da TV Gazeta e do SporTV. Também marca a primeira vez em que as equipes terão mascotes.

