“Las Mariposas” e o símbolo da Não-Violência contra a Mulher

O dia 25 celebra a data Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Trata-se de uma justa homenagem as irmãs Mirabal, que utilizavam o codinome “Las Mariposas” em atividades de oposição à ditadura do presidente Rafael Leônidas trujillo, na República Dominicana.

Elas foram brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960 e, desde então, tornaram-se o símbolo da luta contra a violência de mulheres. Minerva, Pátria e Maria Tereza foram perseguidas e presas com seus maridos.

Como plano para assassiná-las, uma vez que provocaram grande comoção popular enquanto estavam presas, o ditador acabou por libertá-las, para em seguida simular um acidente automobilístico matando-as quando iam visitar seus maridos. Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estranguladas e com ossos quebrados.

O triplo homicídio comoveu a nação, mas suas idéias, não morreram. O ditador foi assassinado seis meses mais tarde e com ele, caiu a ditadura. A partir de então, teve início o processo de libertação do povo dominicano e de respeito aos direitos humanos, com reflexos para a América Latina e o mundo.

A data é dedicada sobre o problema da violência em que vive parte das mulheres em todo o mundo. O problema não é apenas físico e envolve qualquer ação ou omissão de discriminação, agressão ou coerção. Dados da Nações Unidas apontam que 70% de todas as mulheres do planeta já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência em, pelo menos, um momento de suas vidas.

No Brasil, dados do Centro de Atendimento à Mulher indicam que 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente.

Laranja

Sempre no dia 25, também é celebrado em todo o mundo o Dia Laranja, que tem o objetivo de intensificar um pacto pelo enfrentamento e o fim da violência contra a mulher. A data surgiu após iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU, e é disseminada por todo o mundo.

De acordo com informações do órgão, ao menos uma entre três mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual ou física. Ainda de acordo com a entidade, na Europa, por exemplo, 75% das trabalhadoras já passaram por alguma situação de assédio sexual no trabalho.

Iniciada e liderada pela Rede UNiTE da Rede Global da Juventude, o Orange Day apela a ativistas, governos e parceiros da ONU para mobilizar pessoas e destacar questões relevantes para prevenir e acabar com a violência contra mulheres e meninas.

O Clube Soroptimista de Catanduva apoia ambas iniciativas.

Da Redação, com informações da Agência Brasil