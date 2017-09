Laboratório mantém certificação PALC em Reacreditação

O Laboratório Unimed Catanduva manteve o seu certificado de acreditação após a terceira auditoria de Reacreditação do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC), da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), realizada na última sexta-feira, 1º de setembro, no Unimed Hospital São Domingos (HUSDom). Apenas 53 laboratórios têm este certificado de acreditação no Estado.

A auditoria foi realizada pela Dra. Luciene Cardoso Gonçalves, da Certificação PALC, que elogiou as ações realizadas pela unidade, mantendo os processos em alto nível de execução e cumprindo os 17 requisitos da Norma 2013.

Para o diretor de Recursos Próprios da Unimed Catanduva, Dr. Everaldo Gregio, a conquista é uma prova de que a unidade trabalha em constante aperfeiçoamento. “O resultado é, simplesmente, a reafirmação de que não nos contentamos apenas com o objetivo alcançado, mas sim com o compromisso de mantermos a excelência nos serviços prestados aos nossos beneficiários”, disse.

O diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Prof. Dr. Durval Ribas Filho, ressaltou que a conquista reafirma a prestação de serviço com qualidade do laboratório. “A corroboração do laboratório pela certificação PALC demonstra a alta tecnologia da Unimed Catanduva, disponibilizando mais benefícios e confiabilidade aos pacientes e cooperados”, apontou.

O presidente do HUSDom, Dr. Sidney Moreno Gil, destaca que a auditoria é realizada anualmente e tem o objetivo de monitorar se, de fato, o laboratório está cumprindo as exigências estabelecidas. “Durante todo o dia, a auditora avaliou cada detalhe das ações do laboratório”, disse o presidente.

De acordo com a coordenadora do Laboratório Unimed, a farmacêutica bioquímica, Maria do Carmo Serafim, a auditoria assistida avaliou como a equipe evoluiu nos processos para manter a Acreditação. “Antes da auditoria externa, realizamos uma auditoria interna, com a minha participação, da coordenadora de Gestão de Qualidade, Sônia Goto e da biomédica, Thais Mubarak. Na sequência, a auditoria do PALC avaliou a nossa auditoria e identificou que conseguimos atender aos 17 requisitos da Norma 2013”, explicou.

A coordenadora da Gestão de Qualidade do hospital, Sônia Goto, ressaltou que o cumprimento dos requisitos é fundamental, pois caso seja identificada uma não conformidade pela auditoria (algo em desacordo com o proposto em Norma), o laboratório corre o risco de perder certificação. “A resposta nesta auditoria reafirma que temos qualidade e conhecimento nos processos da Norma 2013. Para o próximo ano, seremos avaliados com a Norma 2016”, detalhou.

A biomédica Thaís destacou a confiabilidade dos exames realizados no Laboratório Unimed. “Trabalhamos com a química seca, sem nenhum tipo de reagente, que oferece 99,9% de precisão nos resultados. Além de ser mais ecológico, pois não faz uso da água e evita que rejeitos sejam lançados na rede de esgoto”, explicou.

Melhorias

Maria do Carmo ainda destacou que a implantação do sistema Matrix – sistema que reduz a interação humana na transcrição dos resultados para informar ao médico requisitante e está presente nos maiores laboratórios do País -, assim como a ampliação e reforma do Laboratório, também foram itens elogiados pela auditoria. “Os auditores viram que não só evoluímos no aspecto técnico (no sentido de compreender as exigências), como colocamos em prática melhorias”, disse.

Avanços aprovados pela estudante Luana da Silva Camacho, 18 anos e também pela dona de casa, Maria Henrique Vetorazzo, 59 anos: “Retirei meu exame no dia marcado, uma forma simples e ágil”, disse Luana. “Além do excelente atendimento das recepcionistas, o período para buscar meu exame foi muito rápido, já peguei e vou apresentar à minha médica”, disse Maria.

Saiba mais sobre o PALC

O programa de acreditação elaborado pelo PALC é o mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e também o mais difícil de ser obtido. Os critérios para aprovação são rígidos e avaliam desde o trabalho pré-analítico, de coleta de dados e informações do paciente, ao analítico, especificamente a coleta e análise dos exames, e pós-analítico, que consiste no prazo e entrega do resultado. As avaliações são feitas anualmente para verificar se a unidade certificada permanece em conformidade com os parâmetros exigidos para a qualificação.

A certificação do PALC é válida por três anos. Em todo o estado de São Paulo, apenas 53 laboratórios contam com a certificação, sendo que o Laboratório Unimed é o único acreditado na região da área de ação da Unimed Catanduva. Em todo o Brasil, são 147 unidades acreditadas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Unimed