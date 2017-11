Kurata e Piai passam fácil para as oitavas de final da Copa Mundial de Tênis Feminino

As tenistas Nathaly Kurata, de São Paulo, e Eduarda Piai, de Marília, cabeças de chave nº 1 e 2, respectivamente, carimbaram o passaporte para as oitavas de final da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B nesta terça-feira (28) no Clube de Tênis de Catanduva.

A cabeça 1 venceu com facilidade a santista Giulia Spicacci, por duplo 6/0, em apenas 50 minutos de jogo, enquanto que Piai passou pela carioca Maria Silva, por 6/1 e 6/1, em 52 minutos. Nesta quarta-feira (29), não antes das 13 horas, Kurata vai enfrentar a argentina Dolores Portela. Já a tenista de Marília vai encarar na quinta-feira (30) Maria Jazmin Amicuzi, da Argentina, que eliminou a paulistana Pamela Wu, por 7/6(7) e 6/4.

O complemento da primeira rodada teve ainda a vitória da cabeça 7 Giovanna Tomita sobre Yolande Leacuck, de Trinidad e Tobago, por 6/3 e 6/2. A paulistana Alexandra Ferreira da Silva ganhou de Jennifer Dourado, de São Carlos, por duplo 6/3, enquanto que a paranaense Nathália Gasparin passou fácil por Mariana Galvão Borges, por duplo 6/0.

A jundiaiense Erika Drozd Pereira, cabeça 5, ganhou de Rafaela Santos, por 6/3 e 6/2. A argentina Carla Lucero (cabeça 3) bateu Flávia Guimarães Bueno, por 6/3 e 6/1.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor.

Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Crédito da imagem: Divulgação