Kurata e norte-americana estão nas quartas de final da Copa Mundial de Tênis Feminino

As tenistas Nathaly Kurata, de São Paulo, e a norte-americana Madison Bourguignon, cabeças de chave nº 1 e 6, respectivamente, se classificaram para as quartas de final da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B nesta quarta-feira (29) no Clube de Tênis de Catanduva.

A cabeça 1 eliminou a argentina Dolores Portela, por duplo 6/4, num jogo que durou 1h33min. Já Madison ganhou de forma tranquila da catarinense Namie Isago, por 6/0 e 6/1, em 55 minutos de partida.

A rodada teve ainda a vitória de Rebeca Pereira, de Petrópolis-RJ, sobre a campineira Júlia Kinoshi Camargo, por 6/0 e 6/4. Já a gaúcha Raquel Martini perdeu para a argentina Sofia Luini, cabeça 8, por 6/2 e 7/6(2). Nas quartas de final, Sofia vai encarar Nathaly Kurata e Rebeca Pereira vai duelar com Madison Bourguignon.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax.

O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Crédito das imagens: Divulgação/Vinícius de Paula (Todo Sports)