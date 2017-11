Justiça Federal abre vagas de estágio para Ensino Médio e graduando em Direito

A Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo abriu vagas para estágio remunerado e formação de cadastro reserva em várias cidades do Estado. Em Catanduva, a seleção será realizada no Posto Sebrae, localizado no Poupatempo. A ação tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

As inscrições devem ser feitas pela Internet, no site do Agente de Integração de Estágio “Capacitação, Inserção e Desenvolvimento” – CIDE (www.ciderh.org.br), até às 23 horas do dia 4 de dezembro. Não será cobrada taxa de inscrição. As vagas são limitadas.

Podem participar da seleção estudantes matriculados e com efetiva frequência em cursos de ensino regular de educação superior, média, profissional e de educação especial, vinculadas ao ensino público ou particular.

Para ser admitido, é necessário que o candidato esteja cursando o terceiro semestre ou segundo ano do curso de Direito, ou seja estudante do 2º ano de curso de nível médio. É necessária idade mínima de 16 anos completos no ato da contratação.

A participação no programa de estágio da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo prevê bolsa com auxílio financeiro nos valores de R$ 705,00, para estudantes de nível superior, e R$ 502,00, para estudantes de nível médio e escola especial, além de auxílio transporte de R$ 7,60 por dia estagiado.

A prova será aplicada no dia 15 de dezembro, às 9 horas, em local a ser definido.

Da Redação

Foto – Divulgação