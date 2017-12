Jovem tenista paulistana elimina cabeça 5 na Copa Mundial de Tênis Feminino

A jovem tenista Alexandra Ferreira da Silva, 16 anos, de São Paulo, eliminou a jundiaiense Erika Drozd Pereira, 20 anos, cabeça 5, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 7/5, num jogo de 2h01min de duração, nesta sexta-feira (1º) completando as oitavas de final da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B, que acontece no Clube de Tênis Catanduva (CTC). Alexandra vai encarar nas quartas de final a cabeça 2 Eduarda Piai, de Marília, neste sábado (02), não antes das 11 horas, na quadra 2. O evento tem entrada gratuito ao público.

Mais três confrontos das quartas de final estão definidos. A cabeça 1 Nathaly Kurata, de São Paulo, pega a argentina Sofia Luini, às 10 horas, na quadra 1. Na sequência, Giovanna Tomita – cabeça 7 -, de São José dos Campos, duela com a argentina Carla Lucero – cabeça 3. Na quadra 2, às 10 horas, Rebeca Pereira (cabeça 4), de Petrópolis-RJ, mede formas com a norte-americana Madison Bourguignon (cabeça 6). As semifinais acontecem no período da tarde deste sábado (02).

Duplas

Na chave de duplas, Nathaly Kurata e Eduarda Piai eliminaram Rebeca Pereira e Giovanna Tomita, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(5) e 6/4 e com isso fazem a final contra as argentinas Melina Ferrero e Sofia Luini, às 16 horas.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

Da Redação

Foto – Divulgação