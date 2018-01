Jovem de 22 anos morre em capotamento na Washington Luis

Uma jovem de 22 anos faleceu no início da manhã deste domingo (14), em Catanduva, vítima de acidente de trânsito após o carro em que ela estava capotar na Rodovia Washington Luis (SP-310). De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a ocorrência teria sido registrada por volta das 6h50.

O acidente teria ocorrido nas proximidades do Jardim Imperial. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma segunda ocupante do carro sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Padre Albino (HPA). A polícia vai investigar as causas do acidente.

Mais informações nas próximas atualizações.

Da Redação

Imagem ilustrativa