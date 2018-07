Jornalista esportivo participa do encerramento da Copa Padre Albino no SESC

Nesta terça-feira (03) serão realizados os jogos finais da Copa Padre Albino de Futebol Society no SESC de Catanduva, a partir das 18h30. Iniciada no dia 05 de junho, onze times participaram da Copa, representando países classificados para a Copa do Mundo da Rússia, divididos em dois grupos. Antes dos jogos que definem o 3º e 4º colocados, o campeão e o vice-campeão, o jornalista esportivo Marcelo Duarte, formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e fundador da editora Panda Books, participará de um bate papo sobre histórias do futebol.

Marcelo é conhecido pela série de livros “O Guia dos Curiosos”, que começou a ser lançado em 1995 e que já tem nove diferentes volumes. Apresenta os programas “Você é curioso?” (desde 2001) e “Manhã Bandeirantes” (desde 2015), na Rádio Bandeirantes, e o “É Brasil que não acaba mais” (desde 2008) na BandNews FM. Foi premiado em 2006 com o Prêmio APCA na categoria rádio. Trabalhou nas revistas Placar, Playboy e Veja S. Paulo, todas da Editora Abril, entre 1984 e 1998.

Trabalhou na ESPN Brasil, onde apresentou programas como “Loucos por Futebol”, entre 2002 e 2015. Cobriu três Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e dois Panamericanos. Trabalhou nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, quando apresentou o quadro “Pequim de A a Z”, com curiosidades sobre Pequim e os Jogos Olímpicos. Escrevia todas as semanas a página “Curiocidade”, no Jornal da Tarde, entre 2002 e 2012.

O Prof. Igor Braz, coordenador do curso de Educação Física da UNIFIPA e responsável pela organização da Copa, disse que “o objetivo foi proporcionar momentos de confraternização através do futebol e ao mesmo tempo celebrar os 100 anos da chegada de Padre Albino na cidade”.

A Copa, parceria com o SESC Catanduva, faz parte das comemorações promovidas pela Fundação Padre Albino pelos 100 anos da chegada de Padre Albino na cidade. A entrada é gratuita.

