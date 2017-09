Jornada Senac de Gestão e Negócios oferece atividades gratuitas no Senac Catanduva

O Senac Catanduva recebe, nesta semana, a Jornada Senac de Gestão e Negócios, que irá oferecer atividades gratuitas com o tema Crise – novas oportunidades. A programação traz orientações para organizar o planejamento financeiro, entender as mudanças na previdência social e discussões sobre novos modelos de negócios para contornar o momento de retração do mercado.

Ontem, dia 19, a palestra abordou o tema ‘A Logística no E-commerce como um Diferencial em Tempos de Crise’.

A programação também conta com duas oficinas: Vendas 2017 – o relacionamento ainda mais importante em suas vendas, no dia 20, das 9h30 às 11 horas, que discutirá processos de vendas e técnicas de relacionamento; e Marketing – os canais digitais e o relacionamento com os clientes, no dia 21, das 19h30 às 21 horas, pautando como os avanços tecnológicos na área de gestão de dados e mídias digitais podem transformar o relacionamento das empresas com clientes, fornecedores e funcionários. Também serão abordados técnicas como Big data, Advanced Analytics, Inteligência Artificial e Computação Cognitiva.

O Senac Catanduva oferece também cursos rápidos para quem busca capacitação na área de gestão e negócios. Estão com inscrições abertas os títulos: Cadastro, Crédito e Cobrança, Gestão de Custos e Formação de Preços e Técnicas de Vendas no Varejo.

Para conferir a programação completa de cursos, do evento e se inscrever, acesse o site: www.sp.senac.br/catanduva ou vá até o Senac Catanduva, na Rua Santos, 300 – Centro. Mais informações pelo telefone 17 3311-4650.

Serviço:

Jornada Senac de Gestão e Negócios

Data: 18 a 21 de setembro

Local: Senac Catanduva

Inscrições e programação: www.sp.senac.br/catanduva

Programação gratuita

Palestra: A Logística no E-commerce como um Diferencial em Tempos de Crises

Data: 19 de setembro

Horário: das 19h30 às 21 horas

Oficina: Vendas 2017 – o relacionamento ainda mais importante em suas vendas

Data: 20 de setembro

Horário: das 9h30 às 11 horas

Oficina: Marketing – os canais digitais e o relacionamento com os clientes

Data: 21 de setembro

Horário: das 19h30 às 21 horas

