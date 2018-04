Jocinei é o novo reforço do Novorizontino para a Série D do Brasileirão

O volante Jocinei, de 28 anos, é o novo reforço do Grêmio Novorizontino. Ele chega ao clube após uma temporada no Criciúma (SC), onde disputou a série B do Brasileiro. Antes disso, já defendeu as camisas do América (SP), Bragantino (SP), Brasil CRB (AL), Corinthians (SP), Figueirense (SC), Joinville (SC), Portuguesa (SP), Red Bull Brasil (SP), Rio Claro (SP) e XV de Piracicaba (SP)

Jocinei acredita na força do Tigre para o campeonato e busca o crescimento com a equipe: “Ser abraçado pelo clube é algo muito bom. Hoje o Novorizontino é referência, todos sempre escutamos coisas muito positivas sobre estar aqui. Trata-se de um lugar muito organizado, com totais condições de crescer ainda mais, espero colaborar para que isso aconteça. Busco ajudar e ser ajudado, para que assim, possa crescer com o clube e fazer história com ele. Será uma satisfação muito grande”, finalizou.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino