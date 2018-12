Janelas da Fatec serão “palco” para o coral Vozes de Catanduva

Um verdadeiro espetáculo de Natal. É o que pode ser esperado do coral Vozes de Catanduva, durante a apresentação “Ágape, um canto de amor”, que será realizada na próxima sexta-feira, dia 7, na abertura do Natal do Centenário. O espetáculo, com início previsto às 20 horas, será encenado nas janelas da Fatec, no Centro da cidade.

A apresentação reunirá 40 vozes, entre adolescentes de 8 a 16 anos, matriculados em escolas do município. O repertório terá 18 canções escolhidas pelas professoras Martha e Sula Ocon, arte-educadoras das Oficinas Culturais mantidas pela Secretaria de Cultura, que realiza o projeto em parceria com a Secretaria de Educação.

A pesquisa para a seleção das músicas buscou por mensagens que referenciassem o verdadeiro significado do Natal. Dentre elas, “Nasceu Jesus” (Aline Barros), “Meu Menino Jesus” (Roberto Carlos), “Noite Feliz” (Hino Tradicional), “Abre o Coração” (Peninha) e “Natal Todo Dia” (Roupa Nova).

“É gratificante participar desse projeto, principalmente por conta do trabalho com crianças de diversas escolas e faixas etárias, que aprenderam a trabalhar juntas, em equipe”, disse a regente Martha Ocon.

Os alunos são das escolas municipais de ensino fundamental Darci Helena Delgado Januário, Waldemar Martins Aydar, Arnaldo Zancaner e Graciema Ramos da Silva.

Interdição

Para que o espetáculo “Ágape, um canto de amor” possa ser assistido com segurança e comodidade, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) fará a interdição das ruas Maranhão e Cuiabá na sexta-feira, dia 7, no quadrilátero entre as ruas Minas Gerais, Brasil, Recife e Treze de Maio, a partir das 18 horas.

A sugestão é para que os motoristas estacionem seus veículos em pontos mais distantes, para facilitar a locomoção pela área central. A orientação no trânsito terá o apoio da Guarda Civil Municipal.

