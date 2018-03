Ito Roque é apresentado como técnico do Novorizontino

Ito Roque se apresentou no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Com o fim do Campeonato Paulista, o novo técnico do Novorizontino, na série D do Campeonato Brasileiro 2018, junto com a Diretoria do clube, já estão em andamento com os trabalhos para compor a equipe que vai defender as cores do Tigre na competição.

Ito chegou determinado e com planos traçados ao clube: “Foram vários motivos que me trouxeram ao Novorizontino. A estrutura da equipe, o perfil de clube vencedor, acho que isso é uma motivação para qualquer profissional. Minha chegada atendeu minhas expectativas e me deixa muito esperançoso para que, juntamente com a diretoria, possamos dar sequência naquilo que outros profissionais e atletas tiveram aqui. Temos um degrau grande para subir, dessa vez em nível nacional. A Série D do Brasileiro é uma divisão difícil de ser disputada, pois é mista, envolvendo qualidade com determinação. Seremos muito competitivos para poder alcançar nossos objetivos. Trata-se de uma oportunidade muito importante e uma responsabilidade maior ainda”.

O técnico comentou sobre o trabalho na montagem do elenco e também mandou um recado para o torcedor: “Em termos de individualidade, durante essa semana e em trabalho conjunto, veremos as necessidades que teremos e pretendemos errar o menos possível. Já temos uma base muito boa, com uma porcentagem alta daquilo que precisamos para a série D. Agora, com calma, iremos no pontual em termos de contratação. Que o nosso torcedor continue apaixonado e presente para a nossa equipe. Da nossa parte, comissão técnica e atletas, em termos de trabalho, treinamento e jogos, vamos nos doar muito dentro de campo para executar o melhor possível, para que a gente atinja nossos objetivos”, finalizou.

Formado em Educação Física, o ex-atleta tem 48 anos, e é natural de Araraquara. Já foi preparador físico do Uberlândia e como técnico, esteve à frente do Crac (GO), Mirassol (SP), Canedense (GO), Penapolense (SP) – onde em 2010 chegou a semifinal da Copa Paulista e também conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A-3 de 2011, Ferroviária (SP), Mixto (MT), Rio Preto (SP), Rio Verde (GO), Matonense (SP), Sertãozinho (SP), Taubaté (SP) – campeão do Campeonato Paulista da Série A-3, e Votuporanguense (SP). No exterior, entre os anos de 2005 e 2006, também comandou o Al-Arabi, dos Emirados Árabes. Recentemente, Ito esteve no Villa Nova-MG, onde disputou a série D do Campeonato Brasileiro do ano passado.

O Brasileirão tem seu início previsto para o final de abril.

Foto: Thomaz Jannuzzi/Divulgação Grêmio Novorizontino