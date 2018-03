Ito Roque comandará o Novorizontino na Série D do Brasileirão

Com o fim do Campeonato Paulista, o Grêmio Novorizontino tem um novo desafio pela frente, a série D do Campeonato Brasileiro. Com os trabalhos já em andamento para compor a equipe que vai defender as cores do Tigre na competição, o Novorizontino já definiu o técnico que vai à frente da equipe. O nome, que foi anunciado hoje pelo clube, é Ito Roque.

Formado em Educação Física, o ex-atleta tem 48 anos e é natural de Araraquara. Já foi preparador físico do Uberlândia e como técnico, esteve à frente do Crac (GO), Mirassol (SP), Canedense (GO), Penapolense (SP) – onde em 2010 chegou a semifinal da Copa Paulista e também conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A-3 de 2011, Ferroviária (SP), Mixto (MT), Rio Preto (SP), Rio Verde (GO), Matonense (SP), Sertãozinho (SP), Taubaté (SP) – campeão do Campeonato Paulista da Série A-3, e Votuporanguense (SP). No exterior, entre os anos de 2005 e 2006, também comandou o Al-Arabi, dos Emirados Árabes. Recentemente, Ito esteve no Villa Nova-MG, onde disputou a série D do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Ito se apresentará no clube na segunda-feira (26), quando começará os trabalhos. A série D do Brasileiro tem seu início previsto para o final de abril.

Foto: Filipe Rodrigues / Divulgação Grêmio Novorizontino