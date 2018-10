Ira! é destaque na programação musical de outubro no Sesc

Em outubro, o Sesc Catanduva preparou uma programação musical bastante variada, para agradar todas as tribos, além de um show especial que traz uma das bandas de rock mais conhecidas do país, o Ira!.

Hoje, dia 4, Maria Claudia, será a primeira atração do projeto Quintas do Sesc. Neste show, as músicas de Paulo César Pinheiro e seus parceiros ganham ares de samba moderno, interpretadas por uma voz inconfundível, de raízes bem firmadas no samba, mas com olhos que contemplam o jazz e a MPB. Alias, o Quintas do Sesc volta a ocupar a programação fixa de todas as quintas do mês, garantindo um espaço para a boa música na cidade, sempre gratuita e aberta a todos.

Seguindo com a programação de quinta, no dia 11, é a vez de Carol Andrade (cantora e compositora) e Alex Maia (violonista e arranjador), companheiros na vida e na arte. O duo pretende lançar um novo disco com releituras originais de canções da música brasileira que falam sobre a “vida a dois”. A escolha do tema resgata o verdadeiro sentido do casamento e exalta a força do amor tão presente em tantas canções do cancioneiro popular.

Já no dia 18, o grupo Refazenda, homenageia um dos maiores artistas da música brasileira. Tendo na obra de Gilberto Gil sua maior referência, o projeto elabora novos arranjos para as canções, e, através de comentários e histórias, busca mostrar um pouco do universo musical genial do artista baiano.

Na sequência, no dia 25, o Sesc Catanduva traz o show de Roberto Seresteiro. A proposta do grupo é falar sobre a seresta, contando e cantando histórias musicais, possibilitando ao público rememorar os grandes sucessos da época de ouro da música brasileira. A apresentação permite aos ouvintes uma relação de grande proximidade com o cantor e os músicos, observando, escutando e sentindo a emoção contida nas letras e a beleza das composições.

Para a alegria dos fãs de rock, no dia 26, uma sexta especial com a banda Ira! que comemora a volta aos palcos e apresenta um setlist recheado com os maiores sucessos de carreira. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 2, terça, no portal do Sesc SP, e a partir do dia 3, quarta, depois das 17h30 nas Centrais de Atendimento de todas as unidades do estado de São Paulo. Os valores são: R$10,00 para credenciado pleno (comerciário e seus dependentes); R$20,00 – para aposentado, servidor de escola pública, + 60 anos, deficientes e estudantes; e para os demais interessados, R$40,00.

Para finalizar a programação de outubro, a atração musical do No Ponteio da Viola traz o contador de causos e violeiro Paulo Freire. Neste show, de histórias curiosas e canções, o violeiro traz acontecimentos e músicas que tratam do humor e do imaginário que habitam nossa cultura popular. Apresenta suas composições, além de músicas de Alvarenga e Ranchinho e divertidas canções caipiras que vem colecionando em suas viagens pelo Brasil.

A retirada dos ingressos para todos os shows gratuitos pode ser feita no dia das apresentações, na Central de Atendimento do Sesc Catanduva. Os espetáculos são abertos para todos os interessados, comerciários ou não.

QUINTAS DO SESC

Maria Claudia – Maria Cláudia equilibra simplicidade e sofisticação e, junto com instrumentistas de extrema competência, nos traz a obra de Paulo César Pinheiro e de alguns dos seus muitos parceiros, interpretados com intensidade e paixão.

Dia 4, quinta, às 20h15.| Quiosque A | Grátis | Classificação: 12 anos.

Carol Andrade – Carol Andrade (cantora e compositora) e Alex Maia (violonista e arranjador), desde 1997 até o dia-a-dia de hoje, companheiros na vida e na arte. Para celebrar o vigésimo aniversário dessa tão frutífera parceria. A ideia é trazer à tona os dramas da vida de um casal, suas alegrias, conflitos e superações; cantar o que vem depois do “e viverem felizes para sempre”.

Dia 11, quinta, às 20h15.| Quiosque A | Grátis | Classificação: 12 anos.

Refazenda – O repertório engloba canções como a inovadora “Domingo no Parque” (1967), a fase dos “Re”: “Refazenda” (1975), “Refavela” (1977) e “Realce” (1979), e a energia de “Banda Um” (1981) e “Aquele Abraço” (1969), todas compostas por Gilberto Gil. Para inserir ainda mais o público no universo do autor, projeções são feitas, mostrando as diversas fases, e faces, criativas do artista.

Dia 18, quinta, às 20h15.| Quiosque A | Grátis | Classificação: 12 anos.

Roberto Seresteiro – A apresentação permite aos ouvintes uma relação de grande proximidade com o cantor e os músicos, observando, escutando e sentindo a emoção contida nas letras e a beleza das composições. Acompanhado do grupo Água de Vintém, um autêntico conjunto regional, com 2 violões, cavaquinho, pandeiro e bandolim, Roberto Seresteiro passeia com invejável desenvoltura pelos grandes compositores da música brasileira.

Dia 25, quinta, às 20h15.| Quiosque A | Grátis | Classificação: 12 anos.

SEXTA ESPECIAL

Ira! – A banda, com mais de 30 anos de bagagem, comemora a volta aos palcos e apresenta um setlist recheado com os maiores sucessos de carreira. Ao longo dos anos, o Ira! emplacou diversos sucessos que marcaram a história do rock nacional, como por exemplo “Pobre Paulista”, “Gritos na Multidão”, “Núcleo Base”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você”, “Dias de Luta”, “Tarde Vazia”, “Eu Quero Sempre Mais”, “Flerte Fatal” etc.

Dia 26, sexta, às 20h30.| Quadra Coberta | Ingressos a R$10,00 (comerciários e dependentes) R$20,00 (meia) e R$40,00 (demais) | Classificação: 14 anos.

NO PONTEIO DA VIOLA

Paulo Freire – O espetáculo “Viva o Causo Brasileiro!” propõe um encontro à beira do fogo, rodeado por nossos mitos e com a violinha ponteando. Busca revelar e partilhar as histórias escondidas em algum canto de nossa memória, individual ou coletiva, a partir dos causos de tradição oral.

Dia 28, domingo, às 10h30.| Quiosque A | Grátis | Classificação: Livre.

