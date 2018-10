INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) comunica que os moradores do bairro Raul de Carvalho poderão sofrer com a baixa pressão e eventuais interrupções no abastecimento de água.

O reservatório de água que abastece essa localidade ficará sem energia nesta segunda-feira, dia 29, devido à manutenção na rede elétrica, executada pela Energisa. A previsão é de que os serviços sejam executados das 13h30 às 17h30.

A superintendência solicita aos moradores que economizem água durante o período de realização das melhorias na rede elétrica para que não sofram com interrupções no abastecimento.

Da Redação