O Torneio Interbairros de Futebol de Areia entra na fase decisiva neste final de semana. No total, oito equipes se classificaram para a rodada. Elas vão se enfrentar em jogos das oitavas de final. As partidas serão disputadas no campo do Parque dos Ipês, a partir das 16 horas deste sábado (9).

Conforme a tabela, entram em campo: Jardim América x Solo Sagrado, Nova Catanduva x Gavioli, Tarraf x Euclides e Bom Pastor x Jardim Alpino.

O vencedor de cada confronto garante a sobrevivência na competição. O esquema mata-mata será adotado também nas próximas rodadas, quartas, semi e também na final do torneio.

A iniciativa visa promover a prática do esporte amador no município. Desde o começo do torneio, 28 equipes de diferentes bairros envolveram moradores nas disputas. O torneio é organizado pela Secretaria de Esportes.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva