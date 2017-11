Instituto Federal de Catanduva abre processo seletivo para contratar professor substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Catanduva, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto nas áreas de Letras – Português/Inglês e Pedagogia.

As inscrições devem ser realizadas pessoalmente no IFSP Câmpus Catanduva, localizado na Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro – CEP: 15808-305, no período no período de 23/11/2017 a 06/12/2017 (somente dias úteis) das 8h às 16h.

Todas as informações estão disponíveis nos editais, que você confere aqui e aqui.

