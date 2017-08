Instituto Federal abre inscrições para cursos de extensão

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus de Catanduva. As vagas são para as áreas de Economia Familiar, Matemática Básica, Ciência Política, Legislação Educacional e Informática Básica.

Os interessados devem fazer a inscrição na Coordenadoria de Registros Escolares (CRE), no campus do IFSP. É preciso preencher a ficha cadastral e apresentar comprovante de escolaridade ou de formação profissional, carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e duas fotos 3×4 autênticas.

As inscrições vão até 30 de agosto e são gratuitas. A classificação será por ordem de inscrição. O resultado e as datas de início das aulas serão afixados nos murais e site do campus e nas redes sociais do IFSP de Catanduva e da Prefeitura.

Serviço

O IFSP está localizado na avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239, no Distrito Antônio Záccaro. Mais informações pelo telefone (17) 3524-9710.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM