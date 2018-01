Inscrições para vestibular da UNIVESP – Polo Urupês vão até 5 de janeiro

Vão até dia 5 de janeiro as inscrições para o vestibular 2018 da UNIVESP – Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Polo Urupês, para os cursos de Engenharia de Computação (5 anos) e Pedagogia (4 anos). São 50 vagas abertas para cada curso, que serão ofertados de forma gratuita, à distância e presencialmente.

As aulas são ministradas virtualmente por professores da USP, UNICAMP, UNESP e Fatec. O aluno tem acesso ao conteúdo de sua casa ou na sede do Polo de Urupês, onde serão disponibilizados um coordenador geral e um tutor para cada curso, e 50 computadores para os estudos. As aulas estão disponíveis 24 horas por dia no sistema.

A cada 15 dias, acontecem os encontros presenciais para todos os alunos do curso, na sede do Polo de Urupês, no Colégio Chafik Saab, em dia e horário a serem combinados com os alunos.

O interessado pode se inscrever para o vestibular no site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/uvsp1703) e deve pagar uma taxa de R$ 47,88. No polo de Urupês, a prova será realizada no dia 21 de janeiro de 2018, às 14h, na sede da Escola Rubens Ferreira Martins.

