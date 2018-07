Inscrições para Mostra de Artes Plásticas começam em 4 de julho

As inscrições para a 6ª edição da Mostra de Artes Plásticas de Catanduva (Moarc) estarão abertas a partir do dia 4 de julho. Os artistas com trabalhos inéditos, produzidos entre os anos de 2016 e 2017, poderão se inscrever com até três obras nos estilos acadêmico ou contemporâneo.

O evento, de caráter não competitivo, é uma realização da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. De acordo com os organizadores, a mostra tem entre seus objetivos estimular artistas plásticos para a produção e exibição dos trabalhos.

A cerimônia de abertura da 6ª Moarc será no dia 13 de setembro, às 20 horas, na Pinacoteca Municipal João Nasser. As obras permanecerão no espaço para visitação pública até o dia 26 de outubro deste ano.

“Como incentivo e intercâmbio artístico, promoveremos uma viagem cultural aos participantes da mostra. O transporte e a entrada ao espaço, cujo roteiro e data ainda estão sendo definidos, serão de responsabilidade da Secretaria de Cultura”, informou a secretária Cris Anovazzi.

A mostra tem limite de vagas para 35 inscrições, determinadas de acordo com a ordem de chegada e efetivação das mesmas. A participação é gratuita e os interessados têm até 10 de agosto, ou até esgotarem as vagas, para se inscrever. Os artistas poderão participar nas categorias pintura, desenho e escultura.

Todos os participantes receberão certificado. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados no link: http://www.catanduva.sp.gov.br/conteudo/link/5451.

Serviço

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 4 de julho e 10 de agosto, ou até esgotarem as vagas, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Pinacoteca Municipal João Nasser. O espaço está localizado na Praça da Independência, 92, no Higienópolis. Informações: 17-3522-4815 ou eliana.cultura@catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação