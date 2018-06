Inscrições para formação em mapeamento ambiental estão abertas

As inscrições para o 2º Módulo de Formação em Mapeamento Ambiental Participativo – Região de Catanduva – estão abertas. O preenchimento do formulário, disponível em https://goo.gl/zuAPNJ deve ser feito até a próxima segunda-feira, dia 11. O curso é gratuito e as vagas são limitadas.

As oficinas serão realizadas nos dias 19 e 26 de junho e 3 de julho, no Centro de Educação Ambiental (CEA) – órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Catanduva. São disponibilizadas 30 vagas, sendo dez para representantes de organizações e sociedade civil, dez para técnicos de prefeituras e dez para técnicos de órgãos públicos estaduais.

Além de Catanduva, também podem participar interessados dos municípios de Barretos, Bebedouro, Cajobi, Cândido Rodrigues, Catiguá, Colina, Embaúba, Fernando Prestes, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Santa Adélia, Severínia, Tabapuã, Taiaçu, Taiúva e Vista Alegre do Alto.

A confirmação da inscrição está condicionada ao envio de Termo de Compromisso relacionado à replicação da metodologia. O arquivo referente ao termo e as instruções para o preenchimento e envio constam no formulário de inscrição.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail conhecendo.baciatg@gmail.com ou por meio do telefone (17) 98203-0008.

Da Redação

Foto – Divulgação