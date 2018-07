Inscrições para ‘Férias na Estação’ estão abertas até dia 7

Começa este mês mais uma edição do projeto “Férias na Estação”, da Secretaria de Cultura de Catanduva. O projeto atende a crianças de 7 a 12 anos e tem o objetivo de oferecer momentos de diversão e aprendizado e, ao mesmo tempo, a valorização e resgate da cultura popular. As inscrições já estão abertas e seguem até o próximo sábado, dia 7.

O projeto contará com duas semanas de programação intensa, entre os dias 10 a 20 de julho – de segunda a sexta-feira – com atividades artísticas, passeios culturais e brincadeiras do folclore. “Férias na Estação resgata o brincar espontâneo como elemento essencial para o desenvolvimento integral da criança, de sua criatividade e socialização, mantendo vivas as tradições e a cultura dos povos traduzidos nos brinquedos e nas brincadeiras populares”, disse a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O projeto alia essas tradições e brincadeiras à cultura artística por meio do desenvolvimento de atividades voltadas para a área, oferecendo, também, opção de lazer gratuito durante o período de férias escolares. Haverá sessão de contação de histórias, oficina de culinária, construção de instrumentos musicais, jogos rítmicos e cantigas. Estão inclusos, ainda, passeios no Castelinho, Zoológico, Museu e Biblioteca. Para este ano, a Secretaria de Cultura preparou mais uma novidade: o projeto será levado às crianças do CEU Eldorado, de 23 a 27 de julho.

Inscrição

Interessados devem procurar a Estação Cultura Deca Ruette até o dia 7 para fazer a inscrição gratuita. O atendimento é das 8 às 20 horas. Na sexta-feira, devido ao jogo do Brasil, das 8 às 14 horas; e, no sábado, das 8 às 12 horas. Pais ou responsáveis devem apresentar cópias da certidão de nascimento ou RG da criança, uma foto 3×4 do participante, comprovante de residência e 2 litros de leite longa vida integral. Serão disponibilizadas 40 vagas.

