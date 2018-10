Inscrições para cursos técnicos no IF vão até o dia 20

O Instituto Federal de Catanduva está com as inscrições abertas até o dia 20 de novembro para os cursos (técnico integrado ao ensino médio em Química, Mecatrônica e Redes de Computadores, com 40 vagas cada curso e realizados em período integral) e também para o curso técnico em Fabricação Mecânica, com 40 vagas e realizado em período noturno.

Os interessados devem se inscrever por meio do site https://processoseletivo.ifsp.edu.br/, sendo que não haverá taxa de inscrição e cada candidato poderá efetivar apenas uma única inscrição. Após confirmar as informações, não será possível alterar a inscrição. Contudo, durante o período de preenchimento eletrônico, a inscrição poderá ser cancelada e refeita, sendo válida a última confirmada pelo candidato.

O processo seletivo não requer a realização de uma prova, então para classificar os alunos, será pela análise do Boletim do 8º ano do Ensino Fundamental (antiga 7ª série) para os cursos técnicos integrados ou do Histórico Escolar do Ensino Fundamental para o curso Técnico em Fabricação Mecânica.

A inscrição envolve três momentos obrigatórios:

1) Leitura do Edital disponível no site;

2) Criação do Cadastro no Portal do Candidato https://processoseletivo.ifsp.edu.br/;

3) Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição e Questionário Socioeconômico.

A Relação Preliminar de Inscrições será divulgada dia 30/11/2018, com nome, número de inscrição e informações sobre o deferimento ou indeferimento da inscrição, em ordem alfabética, no endereço eletrônico https://ifsp.edu.br. Nos dias 03 e 04/12/2018, os candidatos que tiverem a inscrição indeferida, por informar nota erroneamente ou inserir documentação ilegível, incompleta ou diversa da que deveria anexar, poderão retificar as notas e reenviar o documento comprobatório através do site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/

SERVIÇO

Os interessados que não têm computador ou acesso à Internet podem fazer a inscrição para o processo seletivo no próprio Câmpus Catanduva, localizado na Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239, Distrito Industrial Antônio Zácaro.

Para mais informações sobre o processo seletivo entre em contato pelo telefone (17) 3524-9715 | www.ctd.ifsp.edu.br | cre.ctd@ifsp.edu.br

