Inscrições abertas para curso de assentador de pisos e azulejos

A Prefeitura de Catanduva, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para o curso de qualificação de assentador de pisos e azulejos. A capacitação é gratuita e as vagas são limitadas.

Para fazer a matrícula, o interessado deve comparecer à sede do Fundo Social, que fica na avenida São José do Rio Pardo, s/nº, em prédio anexo ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas. Os documentos necessários são: RG, comprovante de residência e telefone para contato.

O curso faz parte da grade oferecida pelo órgão na Escola da Construção Civil. O módulo que será implantado prepara o aluno para se tornar um profissional na área. Serão ministradas atividades práticas e teóricas.

As aulas começam na próxima quarta-feira, dia 10, no período noturno. O curso é realizado três vezes por semana, no período noturno, com duração de 60 horas. O aluno tem de cumprir o cronograma de metas e frequência para, ao final da capacitação, receber certificado de conclusão de curso.

Da Redação

Foto – Divulgação