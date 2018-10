Iniciando as Quartas de Final da Copa Paulista, Novorizontino enfrenta a Ferroviária

Após vencer o Ituano por 2 a 1 na 20ª rodada da Copa Paulista, e garantir a vaga nas quartas de final da competição, o Novorizontino dá sequência nos trabalhos e se prepara para voltar a campo, novamente em casa, no Jorjão, na sexta-feira (26). O Tigre enfrentará a Ferroviária, no primeiro jogo das quartas, a partida está marcada para às 20h.

“Será um jogo de 180 minutos e 4 tempos, onde algumas estratégias vão ser bem estabelecidas e trabalhadas pela nossa equipe. Nosso adversário é qualificado, tem favoritismo e já está acostumado com o torneio, porém, acredito muito em nosso trabalho e em nossa evolução desde o início da competição. Nossos atletas estão motivados, tranquilos, e sabem da importância desse momento. Seguimos preparados, sempre focados e em busca de nossos objetivos”, disse o técnico William Sander.

Em uma campanha especial, para a partida, o Novorizontino, junto com a Federação Paulista de Futebol e a E&L Marketing Esportivo, realizará a campanha “Futebol Sustentável”, onde o torcedor poderá trocar duas garrafas pet (de qualquer tamanho) por um 1 ingresso da arquibancada geral.

As trocas acontecem no Jorjão, na bilheteria inferior, das 9h até às 15h de hoje (26), dia do jogo, e serão realizadas até ser atingida a capacidade permitida do setor.

Na ocasião, não haverá venda de ingressos para a arquibancada geral, o torcedor que quiser ter acesso ao local, deverá fazer a troca das garrafas pet pela campanha.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino