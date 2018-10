Ingressos para show do grupo Demônios da Garoa já estão disponíveis para troca

O ingresso para o Show do grupo Demônios da Garoa, que será realizado na quinta-feira, dia 25, no Buffet Gê Vera, em Catanduva, já pode ser trocado nos pontos dos parceiros do evento, Unimed Catanduva, Sicredi Noroeste SP e Uniodonto Catanduva.

O ingresso é solidário e deverá ser trocado por dois litros de leite e um pacote de papel higiênico, que serão doados para o Projeto Corujas do Bem, Cáritas Diocesana e Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer.

O show especial 75 anos do grupo é uma iniciativa do Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/SP) em parceria com a Unimed Catanduva, Sicredi Noroeste SP e Uniodonto Catanduva.

INFORMAÇÕES

Local: rua João Augusto Marrar, 993 – Jd. Oriental, Catanduva.

Horário: 20 horas.

POSTOS PARA TROCA

Unimed Catanduva: (17) 3531 3139 – rua Rio Preto, nº 450

Sicredi Noroeste SP: (17) 3531 6500 – rua Alagoas, nº 104

Uniodonto Catanduva: (17) 3523 2516 – Praça 9 de Julho, nº 141

Da Redação

Foto – Divulgação