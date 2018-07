Inglaterra vence a Suécia por 2 a 0; Croácia bate a Rússia nos pênaltis

A Suécia volta para casa após uma campanha positiva. Terminou em primeiro do seu grupo e foi melhor que a Suíça, time que superou nas oitavas de final. Mas hoje não fez uma boa partida. Esbarrou num bom sistema defensivo, que deu poucas oportunidades para seus atacantes. E quando conseguia finalizar com perigo, a Suécia parava no goleiro Pickford, um dos nomes do jogo.

A Suécia começou o jogo tentando atacar o adversário. Mas a presença no campo de ataque não foi efetiva. Pouco a pouco, a Inglaterra passou a controlar a partida, que ficou muito concentrada fora das áreas dos goleiros.

Aos 29 minutos, a Inglaterra marcou o primeiro gol do jogo. Ashley Young cobrou escanteio na cabeça de Maguire, que venceu a marcação e abriu o placar.

A Inglaterra começou a encontrar mais espaços para contra-atacar no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos Sterling recebeu bom lançamento e tentou driblar Olsen, mas o goleiro sueco deu um tapa na bola e impediu que o inglês tocasse para o gol vazio. A defesa se recompôs e Sterling chutou para fora.

A Suécia tentou partir para o ataque no segundo tempo e por muito pouco não empatou logo no início. Antes dos 2 minutos, Berg recebeu cruzamento na área, subiu mais alto que o zagueiro e cabeceou firme no canto, mas Pickford fez uma grande defesa.

Assim como no primeiro tempo, a Suécia não teve força ofensiva suficiente para ameaçar mais os ingleses, que chegaram ao segundo gol. Aos 12 minutos, a Inglaterra começou uma sequência de bolas na área que a zaga sueca não conseguia afastar totalmente. Até que Lingard cruzou na cabeça de Dele Alli que, muito bem posicionado, cabeceou paro o fundo do gol. A classificação estava mais próxima.

Aos 26 minutos, a Suécia teve outra grande chance desperdiçada. Guidetti recebeu em velocidade, entrou na área pela esquerda e cruzou rasteiro para Berg. O centroavante bateu para o gol e Pickford fez outra defesa difícil. Apesar do susto, a Inglaterra não se desestabilizava na partida e não deixava a Suécia dominar as ações. Nos últimos minutos, o time escandinavo tentou na base do desespero o seu gol. O zagueiro Granqvist já virara atacante, mas de nada adiantou.

Agora, a Inglaterra enfrentará Croácia que derrotou a Rússia nos pênaltis.