Infrações no trânsito resultam em 1,5 mil multas a cada mês

As infrações no trânsito resultaram em 12.177 multas entre os meses de janeiro e agosto de 2017, em Catanduva. A média é de 1,5 mil multas mensais. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e compreende autuações aplicadas por agentes de trânsito, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

De acordo com o setor, dirigir falando ao celular é a infração mais cometida entre os motoristas. Em segundo lugar, está dirigir sem o cinto de segurança. Em terceiro, multas por estacionamento irregular ou falta de rotatividade na Área Azul.

O valor das multas varia de R$ 88,38 a R$ 2.934,70, dependendo de sua classificação (leve, média, grave e gravíssima) e da reincidência.

Área Azul

A STU orienta os motoristas, ao estacionar os veículos no perímetro da área azul, a procurar pelo ponto mais próximo de venda do cartão e, principalmente, a respeitar a rotatividade das vagas. São 100 pontos de venda do cartão de área azul.

