Índice de infestação de larvas atinge 8,3% em Catanduva

O índice de infestação de larvas referente à Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de janeiro atingiu a marca de 8,3% em Catanduva. O resultado coloca o município em risco de surto para o mosquito, quando o tolerável pela Organização Mundial de Saúde é de 1%.

A amostragem revela que houve aumento significativo em relação ao percentual apurado em outubro do ano passado, quando o índice do Levantamento Rápido de Infestação por Aedes aegypti (Liraa) ficou com 2,2%.

O período de chuvas na atualidade, em contraponto à estiagem anteriormente, é apontado como principal fator para o aumento na quantidade de larvas.

Para a coleta de material, os agentes de endemias percorreram 7.114 imóveis. A maioria das casas estava fechada no momento da vistoria, 3.661 no total. Outras 3.453 residências foram encontradas abertas para inspeção.

Conforme avaliação, a área 5 foi a mais afetada com (11,5%). Na sequência aparece a área 3 que obteve 8,4%. Depois aparece a área 2, onde o índice ficou em 8,1%. Na área 4 o resultado foi de 7,2%, seguida pela área 1 com 7,1%.

Os bairros com maior quantidade de larvas, localizados na área 5, foram: Flamingo, São Luis, Ipiranga, Vila Paulista, Ipanema, Agudo Romão, Top Life, Santa Paula, Alvorada, Imperial, Nova Catanduva I e II, Sangri-lá e Distrito Industrial Pedro Boso.

Os principais criadouros com larvas encontrados nas residências foram vasos e pratos de planta, vasilhas de consumo animal, piscina desmontável, lata, balde, garrafas retornáveis e materiais de construção.

Ações

Diante do perfil evidenciado em cada localidade, a EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) intensificará o trabalho de eliminação de criadouros e orientação à população de forma direcionada. A atuação terá início nos bairros da cidade que tiveram maior índice de infestação larvária.

Para conseguir entrar em imóveis fechados, o setor mantém serviço de vistorias programadas. O agendamento deve ser feito pelo telefone (17) 3521-4087. Os plantões de combate ao vetor aos sábados serão mantidos.

A Secretaria de Saúde solicita que os munícipes abram suas residências para os agentes visitadores e tomem cuidado redobrado com a limpeza de terrenos, incluindo imóveis que estão sob a responsabilidade de imobiliárias.

