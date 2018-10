IMES oferece 13 opções de cursos para Vestibular 2019

O Instituto Municipal de Ensino Superior – IMES Catanduva definiu sua grade de cursos de graduação para o Vestibular 2019. Ao todo, a faculdade oferecerá 13 opções de carreiras, sendo sete em bacharelado e seis de licenciatura. As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 25 de novembro.

São em média 50 vagas por curso nas áreas de Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Publicidade e Propaganda. Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

O IMES possui estrutura completa com salas e laboratórios, condição que favorece ao aprendizado do conteúdo necessário à vivência profissional. Dos cursos em licenciatura, o período de duração é de três anos com 20% do conteúdo da disciplina em EAD (Educação a Distância).

Inscrições

As inscrições ao vestibular estão abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 21 de novembro ou até o dia 23 de novembro na secretaria da faculdade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3531-2200.

