Imes faz ciclo de palestras em Semana de Integração Ambiental

O Instituto Municipal de Ensino Superior – Imes Catanduva, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, promove a 8ª Semana de Integração Ambiental, nesta quarta-feira, dia 13. O evento é direcionado a estudantes da instituição, demais unidades de ensino do município e também ao público em geral.

Serão realizadas dez palestras, com foco voltado a temas ambientais e de saúde pública. A integração envolve profissionais especializados em diversas áreas, como a Polícia Ambiental, indústria sucroalcooleira e de citricultura, ONGs, secretarias de Meio Ambiente e Saúde e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Dentre as abordagens estão o tráfico de animais, infrações e autuações no setor canavieiro, combate ao Aedes, prevenção contra H1N1 e Mão-Pé-Boca, papel do zoológico na conservação das espécies, biodiversidade, atividades ambientais, raiva animal, monitoramento ambiental na citricultura e sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Catanduva.

Durante o evento, haverá a doação de mudas de árvores de espécies frutíferas e de calçadas. A 8ª Semana de Integração Ambiental é gratuita e faz parte das atividades em comemoração ao Mês do Meio Ambiente.

Serviço

O Imes Catanduva está localizado na avenida Daniel Dalto, s/n, às margens da Rodovia Washington Luís. Mais informações pelo telefone (17) 3531-2200.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM