IMES Catanduva abre processo seletivo para Fisioterapeuta

Estão abertas até 15 de janeiro as inscrições para o processo seletivo do IMES Catanduva. O objetivo é a contratação, por tempo determinado, para docente na disciplina de Clínica Supervisionada em Hospital/UTI, do curso de Fisioterapia.

Os interessados devem ser graduados em fisioterapia, com especialização na área hospitalar e experiência comprovada. O currículo deve estar disponível na plataforma Lattes. A efetivação da inscrição depende de pagamento da taxa no valor de R$ 200.

O processo seletivo será conduzido por uma Banca Examinadora e a classificação será a partir de prova didática e de títulos. O edital completo está afixado nos murais da faculdade e disponível no site www.fafica.br.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM