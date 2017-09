III Semana da Biomedicina recebe professora de universidade de Portugal

A III Semana da Biomedicina do curso de Biomedicina da FIPA, que tem início nesta segunda-feira (18), receberá a Profª Drª Maria de Lourdes G. Pereira, da Universidade de Aveiro (UA) de Portugal, diretora do curso de Mestrado em Biologia Molecular e Celular e responsável pelo Laboratório de Histologia Animal.

A professora, que participou do CIC (Congresso de Iniciação Científica) da FIPA em 2016, volta este ano para ministrar o curso “Nanopartículas e aplicações em Biomedicina”, nos dias 20 e 21 de setembro. De acordo com a coordenadora do curso de Biomedicina, Profª Drª Ana Paula Girol, “a FIPA e a UA estão desenvolvendo projetos de pesquisa em conjunto e, em breve, poderemos iniciar intercâmbio entre os nossos alunos para cursos de extensão e pesquisa”.

Além do curso mencionado, outros 11 estão disponíveis para os participantes.

Da Redação

Foto – Divulgação/FPA