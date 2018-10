Iguatemi Rio Preto recebe segunda etapa do circuito Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina, realiza uma nova e exclusiva prova no dia 21 de outubro (domingo), na etapa Iguatemi São José do Rio Preto. O percurso terá início no estacionamento do shopping e passará pelas ruas e avenidas do entorno. São esperados 1.300 participantes, divididos em duas modalidades: 5km e 10km.

A programação terá início às 5h, com a abertura do estacionamento. Na sequência, às 6h30, haverá um alongamento. A largada será às 7h. A premiação dos primeiros colocados está prevista para 8h30, mesmo horário em que as crianças estarão largando na corrida kids. A corrida kids terá crianças entre 4 e 11 anos que largarão divididos em categorias, por idade. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

Em maio deste ano, a TF Sports, empresa do grupo Track&Field, e o Banco Santander, firmaram parceria de três anos para dar sequência ao circuito Track&Field Run Series, que passou a ser chamado de Santander Track&Field Run Series. A etapa no Iguatemi Rio Preto faz parte das aproximadamente 240 provas que acontecerão em diversas cidades do Brasil ao longo desse período.

As inscrições para a etapa e para a corrida kids podem ser efetuadas pelo site https://www.tfsports.com.br/eventos. A entrega do kit, composto por uma bolsa do evento e uma exclusiva camiseta Track&Field Thermodry AmniBiotech®, acontece na loja Track&Field do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto entre os dias 18 e 20 de outubro, das 10h às 22h. Para retirar o kit, basta apresentar o voucher de inscrição na corrida.

