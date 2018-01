IFSP oferece 480 vagas para cursos superiores na região

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) oferece 480 vagas para cursos superiores gratuitos nos câmpus Birigui, Catanduva e Votuporanga, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As vagas são para o 1º semestre de 2018. As inscrições devem ser realizadas entre 23 e 26 de janeiro.

Em Catanduva são oferecidas 120 vagas, sendo 40 vagas para o curso de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas (noturno), 40 para o curso de Licenciatura em Química (matutino) e 40 para o curso de Engenharia de Controle e Automação (integral). O Câmpus Catanduva está localizado na Av. Pastor José Dutra de Moraes, 239 – Distrito Industrial Antônio Zácaro.

No Câmpus Birigui são oferecidas 200 vagas, sendo 40 para Licenciatura em Matemática (noturno), 40 para Licenciatura em Física (noturno), 40 vagas para o curso Tecnologia em Sistemas para Internet (noturno), 40 para Tecnologia em Mecânica Industrial (noturno) e 40 vagas para o curso de Engenharia da Computação (integral). O Câmpus Birigui fica na Rua Pedro Cavalo, Nº 709 – Residencial Portal da Pérola II.

Já em Votuporanga há 160 vagas, sendo 40 para o curso de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas (noturno), 40 para Engenharia Civil (integral), 40 para Engenharia Elétrica (integral) e 40 para Licenciatura em Física (noturno). O Câmpus Votuporanga fica na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Pozzobon.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e ter obtido nota na redação diferente de zero. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição, de matrícula ou de mensalidade. Os cursos são totalmente gratuitos.

Mais vagas

Em todo o estado de São Paulo, o IFSP oferece 5.000 vagas para cursos superiores gratuitos distribuídas em 32 câmpus: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

Entre os cursos ofertados estão: Tecnologia em Manutenção de Aeronaves, em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Agronegócio, em Gastronomia, em Gestão de Turismo, em Sistemas para Internet, em Mecatrônica Industrial, em Gestão da Produção Industrial, em Processos Químicos, em Processos Gerenciais, em Automação Industrial, em Design de Interiores, em Gestão Pública, em Ciência da Computação, em Gestão Ambiental, em Viticultura e Enologia, em Gestão de Recursos Humanos; Bacharelado em Engenharia Mecânica, em Engenharia de Biossistemas, em Engenharia de Computação, em Engenharia de Controle e Automação, em Engenharia Civil, em Engenharia de Alimentos, em Engenharia de Energias Renováveis, em Engenharia Elétrica, em Engenharia de Produção, em Administração, em Agronomia, em Arquitetura e Urbanismo; Licenciatura em Matemática, em Ciências Biológicas, em Letras, em Química, em Física, em Pedagogia, em Geografia.

Veja a relação dos cursos ofertados pelos câmpus no Edital nº 909/2017, disponível em www.ifsp.edu.br.

Datas do Sisu

Período de inscrições: 23 a 26/01

Resultado da chamada regular: 29/01

Prazo para participar da lista de espera: 29/01 a 07/02

Matrícula da chamada regular: 30/01 a 07/02

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições de ensino: a partir de 09/02

Confira o cronograma atualizado em http://sisu.mec.gov.br/.

Sobre o IFSP

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Está presente em 36 câmpus distribuídos em 34 cidades paulistas com objetivo de oferecer educação profissional e tecnológica em todos os níveis, a fim de contribuir para a inserção social, a formação integradora e a produção do conhecimento.

Hoje, cerca de 43 mil alunos estão matriculados nos cursos técnicos presenciais e a distância, nos cursos superiores, nos cursos de pós-graduação e na Formação Inicial e Continuada (FIC).

