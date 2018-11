IFSP está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos em Catanduva

O Câmpus Catanduva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para 160 vagas para cursos técnicos gratuitos. As inscrições seguem até 20 de novembro. Pessoas de quaisquer idades podem se inscrever.

Entre os cursos oferecidos está o Técnico em Fabricação Mecânica. O profissional dessa área desenvolve projetos, planeja, supervisiona e controla atividades de fundição, usinagem convencional e computadorizada, caldeiraria, soldagem e processos de conformação mecânica. Interpreta desenho técnico, seleciona, desenvolve e especifica ferramental para os processos produtivos.

Executa ensaios mecânicos. Especifica materiais e insumos aplicados aos processos de fabricação mecânica. O profissional pode trabalhar em fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos. Indústrias aeroespaciais, automobilística e siderúrgicas.

Além do curso Técnico em Fabricação Mecânica nas modalidades concomitante e subsequente ao ensino médio, o Câmpus Catanduva oferece os cursos de Mecânica, Química e Redes de Computadores na modalidade integrada ao ensino médio.

Podem concorrer às vagas dos cursos integrados ao ensino médio os estudantes que concluíram o ensino fundamental. O aluno cursará o ensino médio e o ensino técnico no IFSP. Já nos cursos concomitantes/subsequentes, as vagas são destinadas a estudantes que já concluíram ou estão cursando o ensino médio. As aulas dos cursos técnicos concomitantes e subsequentes no IFSP acontecem no período noturno. Não há limite de idade para frequentar os cursos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 20 de novembro. Para se inscrever, o candidato deve ler o edital na íntegra, criar um cadastro no portal https://processoseletivo.ifsp.edu.br e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Cada candidato pode realizar uma única inscrição.

Não há provas. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de histórico escolar. Os candidatos devem inserir as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para cursos integrados, as notas a serem informadas são as do 8° ano (antiga 7ª série) do Ensino Fundamental. Já para os cursos concomitantes ou subsequentes, as notas a serem informadas são do 9° ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental.

Todas as informações sobre estes e os demais cursos oferecidos pelo IFSP no Processo Seletivo do 1º semestre de 2019 podem ser acessadas em ifsp.edu.br. Em caso de dúvidas ou outras informações, enviar e-mail para: estudeaqui@ifsp.edu.br.

Mais vagas

No total, o IFSP oferece quase 6.000 vagas para cursos técnicos gratuitos nos 36 câmpus distribuídos nas seguintes cidades paulistas: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga. Saiba mais sobre o IFSP em www.ifsp.edu.br.

Da Redação

Foto – Divulgação