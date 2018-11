Idosos do Recanto Monsenhor Albino ganham espaço para atividades físicas

Os idosos assistidos pelo Recanto Monsenhor Albino ganharam local para a prática de exercícios físicos com equipamentos de ginástica utilizados em praças e parques, frutos de doações. O “Espaço de atividades físicas Irmã Anália Nunes” foi inaugurado dia 30 de outubro último com a presença de conselheiros e diretores da Fundação Padre Albino e dos doadores.

O projeto para a instalação do Espaço foi iniciado em 2017 pelas funcionárias Analice Gomes Silveira, fisioterapeuta, e Lilian Buniak, psicóloga, que perceberam a necessidade de criar um local para que os idosos e funcionários realizassem atividade baseada na prevenção de doenças físicas e emocionais. “O objetivo é a melhora da capacidade musculo-articular, combate à depressão e sintomas de isolamento, promovendo, assim, a saúde, motivação e autoestima”, disseram elas.

Os doadores Marcos e Célia Mastrocola Figueiredo, Cocam, Cofco, Gráfica São Domingos, Venti-Delta, Volcat Catanduva, Sidgraf Catanduva e Projeto “Eles acreditam” foram homenageados, assim como apresentado o projeto técnico de elaboração do espaço.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, agradeceu aos doadores e sobre a homenageada, Irmã Anália Nunes, disse que só tem a agradecer pelo trabalho, doação, dedicação e amor pelos idosos, Lar dos Velhos e, agora, pelo Recanto. “Imagino que se Padre Albino estivesse aqui agora, o que ele poderia dizer? Muito obrigado! Quanto amor e generosidade têm nesse coração!”, disse ele, finalizando: “Essa homenagem é singela, simbólica, pois não há nada nesse mundo que pague o que a senhora fez”.

Reginaldo Lopes, gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação, também agradeceu aos doadores e disse das dificuldades em manter o Recanto. “Todas as doações são sempre bem-vindas”, ressaltou.

O conselheiro e responsável pela Área Social da Fundação, Rodrigo Alonso Garcia, disse da alegria de todos pela denominação dada àquele Espaço. “Embora seja primordial para o entretenimento de nossos internos, o nome que ostenta é brilhante em todos os sentidos, pois traduz-se em amor ao próximo, exemplar caridade, profunda humildade, incomparável caráter, justa administradora e outras qualidades mais”, apontou.

Irmã Maria do Rosário, hoje responsável pelo Recanto em substituição à Irmã Anália, com problemas de saúde, disse que tudo o que se faz na instituição “é tesouro divino” e que o Recanto é doação. Agradecendo aos doadores, funcionários e a Fundação pelo apoio, frisou que todos são a família Recanto Monsenhor Albino. “Que vocês sejam sempre essa família, esse suporte”, finalizou.

Irmã Anália Nunes, surpresa pela homenagem, agradeceu e falou das dificuldades desde o Lar dos Velhos, na Rua Maranhão. “Sempre trabalhei para dar o melhor para nossos idosos”, disse, lembrando-se dos amigos a quem sempre pediu ajuda e nunca recebeu um não. Agradeceu a equipe, a Fundação Padre Albino e, emocionada, salientou a importância “de contar com pessoas de coração grande como vocês”.

Convidado para desatar a fita de inauguração do Espaço, Dr. Amarante disse que essa honra deveria ser do conselheiro Rodrigo Alonso Garcia, responsável pelo Recanto Monsenhor Albino e que há muitos anos vem trabalhando pela instituição juntamente com Irmã Anália.

Da Redação

Foto – Divulgação