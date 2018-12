Hot Beach Resort recebe Muricy e Denílson para talk show neste sábado

No bate-papo, o ex-técnico e ex-jogador vão contar suas histórias de vida

A alta temporada começa com novidade no Hot Beach Resort, em Olímpia. Neste sábado (08/12) à noite haverá talk show de verão exclusivo para os hóspedes do resort com o ex-técnico e comentarista Muricy Ramalho e o ex-jogador e comentarista Denílson. No evento, denominado “Aqui é Trabalho & Muita Resenha”, eles vão contar suas histórias no futebol com muito humor e em formato de uma partida de futebol – cada um tem 45 minutos para falar. E isso tudo na praia do parque aquático Hot Beach, no melhor estilo pé na areia que Olímpia propicia.

É a segunda vez neste ano que Muricy e Denílson participam de evento no Hot Beach Resort. Em agosto, eles protagonizaram ‘Manhã de Autógrafos e Fotos”, que foi um sucesso entre o público. Por isso, eles retornam, agora para falar mais sobre as experiências que cada um teve no futebol. O talk show é um brinde para os hóspedes, que não pagarão ingresso.

Para quem é apaixonado por futebol, o resort oferece pacote de uma diária (check in dia 08/12 e check out dia 09/12) em que o hóspede pode, além do talk show, curtir o parque aquático nos dois dias de estadia sem pagar nenhuma tarifa a mais. Com 484 amplos e confortáveis apartamentos, o Hot Beach Resort é um prédio moderno e com acabamento, paisagismo e decoração refinados. É um marco de descontração e bom gosto, visível na arquitetura, na decoração, no mobiliário e no atendimento da equipe.

Com a proximidade do verão e início da alta temporada, o parque aquático Hot Beach já está fechando mais tarde para que os visitantes aproveitem ao máximo as atrações. De terça-feira a domingo, funciona das 9h às 19h. E entre o dia 17 de dezembro e 28 de janeiro, abrirá ao público todos os dias da semana, inclusive às segundas-feiras.

A direção do complexo Hot Beach, que inclui o parque aquático e três resorts (Hot Beach Resort, Celebration Resort e Thermas Park Resort), está preparando cuidadosamente cada detalhe das festas de Natal e Réveillon e atrações para o período das férias.

